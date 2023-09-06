Что происходит с долларом США

В ходе торгов в среду, 6 сентября, Индекс доллара США достиг отметки на уровне 104,74, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 104,59 до 104,88.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал максимальное значение за год с отметкой на уровне 114,78 . Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет ;

. Это также стало рекордным значением для него за последние ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

К теме! Известный экономист считает, что первая экономика мира – США – может войти в фазу рецессии. По его мнению, критически важное значение для страны будут иметь в ближайшие 6 месяцев.

Что влияет на доллар США

Доллар США во время сегодняшней сессии приблизился к пиковому значению за 6 месяцев – 104,90. Американская валюта выигрывает от опасений относительно Китая и глобального экономического роста. Это давит на аппетит к риску и подталкивает инвесторов к борьбе за доллар.

Валютный стратег по OCBC в Сингапуре добавил, что доллар получает поддержку от длительного цикла повышения ключевой ставки и относительно стабильные показатели роста экономики США, сообщает CNBC.

Укрепление позиций доллара также отразилось на динамике цен на рынке нефти. Дело в том, что удорожание американской валюты способствует удорожанию сырья для владельцев других денежных единиц.