Що відбувається з доларом США

Під час торгів у середу, 6 вересня, Індекс долара США досягнув позначки на рівні 104,74, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 104,59 до 104,88.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував максимальне значення за рік з позначкою на рівні 114,78 . Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням для нього за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

До теми! Відомий економіст вважає, що перша економіка світу – США – може увійти у фазу рецесії. На його думку, критично важливе значення для країни будуть мати найближчі 6 місяців.

Що впливає на долар США

Долар США під час сьогоднішньої сесії наблизився до пікового значення за 6 місяців – 104,90. Американська валюта виграє від побоювань щодо Китаю та глобального економічного зростання. Це тисне на апетит до ризику та підштовхує інвесторів до боротьби за долар.

Валютний стратег з OCBC у Сінгапурі додав, що долар отримує підтримку від тривалого циклу підвищення ключової ставки та відносно стабільні показники зростання економіки США, повідомляє CNBC.

Зміцнення позицій долара також вплинуло на динаміку цін на ринку нафти. Річ у тому, що подорожчання американської валюти сприяє подорожчанню сировини для власників інших грошових одиниць.