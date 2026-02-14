Долги за коммуналку: могут ли отключить газ во время военного положения

В период войны долги за коммуналку – нередкие случаи, однако в такой ситуации государство идет на уступки. Правда, кого именно будут касаться эти уступки – вопрос.

Отключат ли газ за долги во время войны?

О том, могут ли коммунальные службы отключить услугу за неуплату коммуналки, рассказала адвокат Ольга Брус для издания "Фокус".

Так, по очередным обновленным правилам, которыми государство реагирует на военное положение, отмена отключений коммунальных услуг за долги не предусматривается.

Согласно этим правилам запрета на начисление штрафов, пени и процентов за долги по коммуналке, нет. Аналогичное касается и отключений услуг.

Исключительные ситуации, когда люди проживают на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Сейчас поставщики имеют право инициировать прекращение предоставления услуг бытовым потребителям, расположенным на соответствующих территориях, за задолженность по оплате, кроме объектов потребителей, которые были повреждены в результате военных (боевых) действий при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги,

– говорит адвокат.

То есть несмотря на отсутствие прямого решения об отмене отключений услуг, есть индивидуальные ситуации.

Важно! О том, что случается в доме или в квартире, в результате военных действий, – стоит сообщать соответствующие службы.

Так будут доказательства и возможность отстоять свою позицию, несмотря на законодательство и установленные им правила.

Какие есть причины для отключения газа?

Чтобы разобраться, когда могут отключить услугу, надо исследовать ряд официальных документов. В частности необходимая информация содержится в законе "О рынке природного газа", в Кодексе газораспределительных систем и в Правилах поставки природного газа.

Так среди основных причин ограниченной поставки газа:

просроченная задолженность;

нарушение условий договора;

недопуск работник газовых сетей к проверке.

Надо также понимать, что есть ситуации, когда неуплата коммуналки – ни к чему. В период войны, когда враг бьет по ключевой инфраструктуре, газ тоже может пострадать, как одна из услуг. Да и превентивные отключения никто не отменял, которые могут применить, чтобы последствия аварийных ситуаций не стали еще хуже.

Какие причины отключения газа, когда коммуналка оплачена?

Иногда газ отключают "моментально", когда нарушения обнаруживают работники бригад газовых компаний. Как пишет Государственная служба по вопросам труда, газовики часто наталкиваются на:

наличие утечек газа;

неисправную автоматику безопасности;

неисправности оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самовольное подключение газовых приборов и устройств к системе газоснабжения;

необеспечение владельцем технического обслуживания согласно правилам;

несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

Иногда, даже не осознавая этого, когда делать ремонт и решаете демонтировать стену – может возникнуть проблема с нарушением проекта, когда спальное место не отделено от газового оборудования.

Заметьте! Любые ремонтные работы должны выполнять соответствующие службы и мастера определенной сферы.

Также бывает, что люди самостоятельно хотят починить неисправные газовые приборы, или разобраться самостоятельно, почему что-то не работает, как должно. Но это может быть опасно, поэтому лучше звераттися к специалистам, которые имеют опыт в сфере.

Что известно о льготах на коммуналку и сроки оплаты?

Так, в 2026 году пенсионеры могут получить льготы на газ. Однако важно, чтобы доход домохозяйства не превышал установленных государством социальных нормативов.

В то же время платить за коммуналку рекомендуется до 20 числа каждого месяца. Если сделать это позже могут начислить штраф или пеню, которые придется оплачивать дополнительно.