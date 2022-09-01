77% инвесторов поддержали предложение о переносе даты выплат по облигациям, которые должны были погасить в июле 2024 года. Итак, "Нафтогаз" может выплатить тело долга в 2026 году. Речь идет о сумме в размере 600 миллионов евро.

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Успешные переговоры "Нафтогаза" с инвесторами

Кроме того, сумма процентов, срок выплаты которых изменяется в течение 2022-2024 годов, составляет 90 миллионов евро – 45 миллионов евро в год, которые должны покрываться в июле каждого года.

К теме! В июле авторитетное агентство Fitch снизило рейтинг "Нафтогаза" в долгосрочной перспективе из категории "CCC" до "C". Ключевая причина – запрос компании по отсрочке выплат по своим еврооблигациям.

"Нафтогаз" уже обратился к украинскому Кабмину со следующей просьбой – согласование соответствующей правовой базы для надлежащего завершения запроса владельцам ценных бумаг со сроком погашения в 2024 году.

В то же время, инвесторы с еврооблигациями, которые должны получить выплаты в ноябре 2026 года, на очередной встрече отказались поддерживать предложение о внесении изменений в условия долговых обязательств нацкомпании.

К тому же "Нафтогаз", имеющий статус национальной компании Украины, стремится вскоре обратиться в Правительство с еще одной идеей – создать общую позицию относительно дальнейших действий по реструктуризации еврооблигаций компании.