77% інвесторів підтримали пропозицію про перенесення дати виплат за облігаціями, які мали погасити у липні 2024 року. Тож, "Нафтогаз" може виплатити тіло боргу у 2026 році. Йдеться про суму у розмірі 600 мільйонів євро.

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Успішні переговори "Нафтогазу" з інвесторами

Крім того, сума відсотків, термін виплати яких змінюється впродовж 2022 – 2024 років, становить 90 мільйонів євро – 45 мільйонів євро на рік, які мають покривати у липні кожного року.

До теми! У липні авторитетне агентство Fitch знизило рейтинг "Нафтогазу" у довгостроковій перпективі з категорії "CCC" до "C". Ключова причина – запит компанії щодо відстрочки виплат за своїми єврооблігаціями.

"Нафтогаз" уже звернувся до українського Кабміну з наступним проханням – погодження відповідної правової бази для належного завершення запиту до власників цінних паперів з терміном погашення у 2024 році.

Водночас інвестори з єврооблігаціями, які мають отримати виплати у листопада 2026 року, на черговій зустрічі відмовилися підтримувати пропозицію щодо внесення змін до умов боргових зобов’язань нацкомпанії.

До того ж "Нафтогаз", який має статус національної компанії України, має на меті невдовзі звернутися до Уряду зі ще однією ідеєю – створити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.