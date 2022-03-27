В Центре добавили, что это не очередная манипуляция ОРДЛО или России, а обнаружение их экономической катастрофы из-за санкций.

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В ОРДЛО начнут использовать гривну

Согласно плану оккупантов, за 7 – 10 дней так называемая "власть" квазиреспублик имела целью ввезти рубль и осуществить обмен. Однако для этой операции необходимо получить не менее 1,5 миллиарда российских рублей. В то время как у России нет таких средств даже для того, чтобы выплатить заработную плату солдатам оккупантов.

После консультации с Министерством финансов России они приняли решение об использовании украинской гривны на всей территории ОРДЛО. Еще одна цель этой "спецоперации" – постепенно изъять у населения гривневую массу.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что жители временно захваченных территорий максимально сопротивляются агрессору, а также категорически отказываются от российских рублей.

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