У Центрі додали, що це не чергова маніпуляція ОРДЛО чи Росії, а виявлення їхньої економічної катастрофи через санкції.

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В ОРДЛО почнуть використовувати гривню

Згідно з планом окупантів, за 7 – 10 днів так звана "влада" квазіреспублік мала на меті завезти рубль і здійснити обмін. Проте для цієї операції необхідно отримати щонайменше 1,5 мільярда російських рублів. Тоді як Росія не має таких коштів навіть для того, щоб виплатити заробітну платню солдатам окупантів.

Тож після консультації з Міністерством фінансів Росії вони ухвалили рішення про використання української гривні на всій території ОРДЛО. Ще одна ціль цієї "спецоперації" – поступово вилучити у населення гривневу масу.

У Центрі протидії дезінформації додали, що жителі тимчасово захоплених територій максимально чинять опір агресору, а також категорично відмовляється від російських рублів.

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