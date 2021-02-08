Крупнейшие IT-корпорации Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (владелец Google) и Facebook за время пандемии коронавируса показали стремительный рост. Их доходы выросли более чем на 20% до 1,1 триллиона долларов.

Почему доходы ИT-гигантов выросли

Пока большинство компаний страдали от пандемии коронавируса, для 5 крупнейших мировых ИT-корпораций это "сыграло на руку". Люди стали больше времени проводить дома, используя цифровые технологии для учебы, отдыха, покупок, общения и тому подобное.

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В 2020 году люди все больше стали покупать компьютеры, видеоигры и пользоваться онлайн-магазинами, цифровой рекламой. Это привело к подорожанию акций мировых ИТ-гигантов.

Насколько вырос доход компаний

Только за год совокупная капитализация Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook увеличилась вдвое – до 8 триллионов долларов. Доход вырос на одну пятую – до 1,1 триллиона, а прибыль – на 24%.

На чем больше всего заработали ИТ-компании

Доход Apple увеличился благодаря спросу на ноутбуки, планшеты и другие устройства.

Microsoft – выиграл на продажах приставок Xbox, ноутбуков Surface и облачных сервисов.

Amazon – заработал на онлайн-торговли. В 2020 году доход компании вырос на 38%, до 386 миллиардов долларов.

Google вырос благодаря тому, что люди стали больше "сидеть" в интернете.

Это также дало прибыль и Facebook. Кроме этого, компания позволила делать покупки в инстаграме, чтобы зарабатывать на электронной коммерции.

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