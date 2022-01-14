Dogecoin взлетел в цене после важного заявления Илона Маска о мерче Tesla

Цена криптовалюты Dogecoin в пятницу, 14 декабря, выросла сразу на 11%. Это произошло после заявления генерального директора Tesla Илона Маска.

Миллиардер в твиттере сообщил, что Tesla начала принимать Dogecoin в качестве оплаты некоторых товаров на своем веб-сайте.

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Продукцию Tesla можно купить по Dogecoin,

– написал Илон Маск.

Как купить продукцию Tesla за криптовалюту

Автомобили Tesla купить за Dogecoin нельзя. Зато есть возможность приобрести, к примеру:

"киберсвисток" за 300 DOGE (57 долларов США):

пряжку для ремня "Giga Texas" за 835 DOGE (160 долларов);

четырехколесный "киберквад" для детей за 12020 DOGE (2287 долларов США).



Покупка за Dogecoin уже доступна на сайте / Фото с твиттера

Клиенты должны иметь собственные кошельки Dogecoin, настроенные для оплаты криптовалютой. В Tesla подчеркнули, что не будут принимать какие-либо другие цифровые валюты.

Tesla принимает только Dogecoin… Цифровые активы, не принадлежащие к Dogecoin, отправленные в Tesla, не возвращаются покупателю,

– говорится на сайте.

Напомним, что в прошлом году Tesla определенное время принимала биткоин-платежи за свои продукты, включая автомобили. Но в мае это прекратили делать из-за беспокойства по поводу ущерба майнинга биткоина на окружающей среде. Dogecoin может быть немного более энергоэффективным, чем биткоин, но майнинг криптовалюты все еще вредит окружающей среде.

Стоимость Dogecoin

В настоящее время Dogecoin является 11 криптовалютой в мире по рыночной капитализации – 25,9 миллиарда долларов . По состоянию на 14 января криптовалюта стоит 0,194629 доллара , что на 14% больше суток назад.

. По состоянию на 14 января криптовалюта стоит , что на 14% больше суток назад. Но цена все еще на 74% ниже своего исторического максимума, который криптовалюта установила в мае 2021 года.

Tesla не разрешает транзакции Dogecoin в Гонконге, на территории Китая. Как известно, власти Китая скептически относятся к криптовалютам.