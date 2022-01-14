Миллиардер в твиттере сообщил, что Tesla начала принимать Dogecoin в качестве оплаты некоторых товаров на своем веб-сайте.

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Продукцию Tesla можно купить по Dogecoin,

– написал Илон Маск.

Как купить продукцию Tesla за криптовалюту

Автомобили Tesla купить за Dogecoin нельзя. Зато есть возможность приобрести, к примеру:

"киберсвисток" за 300 DOGE (57 долларов США):

пряжку для ремня "Giga Texas" за 835 DOGE (160 долларов);

четырехколесный "киберквад" для детей за 12020 DOGE (2287 долларов США).



Покупка за Dogecoin уже доступна на сайте / Фото с твиттера

Клиенты должны иметь собственные кошельки Dogecoin, настроенные для оплаты криптовалютой. В Tesla подчеркнули, что не будут принимать какие-либо другие цифровые валюты.

Tesla принимает только Dogecoin… Цифровые активы, не принадлежащие к Dogecoin, отправленные в Tesla, не возвращаются покупателю,

– говорится на сайте.

Напомним, что в прошлом году Tesla определенное время принимала биткоин-платежи за свои продукты, включая автомобили. Но в мае это прекратили делать из-за беспокойства по поводу ущерба майнинга биткоина на окружающей среде. Dogecoin может быть немного более энергоэффективным, чем биткоин, но майнинг криптовалюты все еще вредит окружающей среде.

Интересно! Tesla не разрешает транзакции Dogecoin в Гонконге, на территории Китая. Как известно, власти Китая скептически относятся к криптовалютам.

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