Еще одна страна ограничивает добычу нефти: это ударит по ее финансам
- Ирак остановил нефтедобычу на концессионных месторождениях из-за блокирования Ормузского пролива, которое усложнило экспорт.
- Снижение объемов добычи может ухудшить финансовое положение страны, которая зависит от нефтяных доходов.
Вслед за рядом других стран Персидского залива форс-мажор объявил Ирак. Он останавливает работу на всех нефтяных месторождениях, находящихся в разработке иностранными компаниями.
Почему Ирак останавливает нефтедобычу?
Соответствующее решение приняли из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе, что привело к остановке большей части экспорта нефти из страны. Детали для Reuters рассказали знакомые с вопросом представители энергетического сектора.
Издание также ознакомилось с документами иракского нефтяного министерства от 17 марта. Большинство экспорта страны проходит именно через Ормузский пролив, где судоходство значительно осложнилось из-за беспрецедентной военной активности.
В то же время мощности хранилищ уже достигли предела своих возможностей, а международные партнеры не смогли отправить танкеры.
Партнеры не смогли предоставить танкеры для отгрузки нефти, что помешало экспорту, несмотря на то, что нефтяная госкомпания SOMO была готова к отгрузке партий,
– заявили в ведомстве Ирака.
Ввиду обстоятельств, министерство распорядилось полностью приостановить добычу на пострадавших концессионных участках. Интересно, что условия контракта не предусматривают никаких компенсаций.
Объемы сокращения будут пересматривать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в регионе. Кроме того, компании пригласили на срочные переговоры о производственных процессах, расходы и кадровые вопросы в условиях форс-мажора.
Важно! Снижение объемов добычи и экспорта может ухудшить и без того нестабильное финансовое положение Ирака, который полагается на продажу нефти для финансирования почти всех госрасходов и получения более 90% своих доходов.
К слову, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол эксклюзивно для Financial Times рассказал, что даже если конфликт завершится, а Ормузский пролив снова откроют, быстро восстановить добычу на Ближнем Востоке не удастся. Часть объектов повредили или остановили, поэтому одни из них заработают не ранее чем через полгода, а другие – еще позже.
Что происходит на мировом рынке?
Напомним, американская администрация продолжает пытаться снизить мировые цены на энергоресурсы. Для этого Минфин США уже временно отменил санкции на покупку иранской нефти, чтобы вывести на рынок около 140 миллионов баррелей сырья.
Это решение восприняли неоднозначно, назвав его "огромной финансовой уступкой" Тегерану, который сможет заработать 14 миллиардов долларов. Например, аналогичное ослабление ограничений для России позволило ей получить около 7,7 миллиарда евро только за первую половину марта.
В свою очередь в МЭА после высвобождения 400 миллионов баррелей (20% от всего резерва) считают, что политики до сих пор недооценивают масштабы энергетического кризиса. Конфликт на Ближнем Востоке остановил поставки газа объемом, который уже вдвое больше убытков Европы от России в 2022 году, а потери нефти превысили уровень двойного шока 1970-х годов.