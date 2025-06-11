Переговоры между США и Китаем

В Великобритании завершились переговоры между представителями США и Китая по торговле. Страны сообщили о новом торговом перемирии, что не оставило инвесторов равнодушными, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, стороны договорились возобновить соглашение, которое заключили еще в Женеве, Швейцария. Напомним, что в мае США и Китай провели первые переговоры после введения тарифов. Кроме того, стороны договорились об отмене ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

К теме! Новое торговое перемирие между Китаем и США дало инвесторам надежду на возможное соглашение. При этом возможность нового раунда введения тарифов остается риском для рынков. В целом реакция рынков была сдержанной, что свидетельствует о том, что инвесторы ждут чего-то большего.

В то же время отсутствие деталей по переговорам означает, что неопределенность, вероятно, будет оставаться на высоком уровне. Аналитики добавили, что главным положительным моментом стало то, что переговоры продемонстрировали прагматизм с обеих сторон.

На фоне этого акции китайских компаний подорожали, достигнув максимумов почти за 3 недели. Тогда как фьючерсы на американские акции демонстрировали отрицательную динамику. На валютном рынке ситуация была следующая: