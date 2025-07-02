Угроза для США: Мексика обвалила добычу нефти до 46-летнего минимума

Добыча нефти в Мексике приближается к уровням конца 1970-х годов. Это вызывает беспокойство у американских нефтеперерабатывающих заводов, которым именно в летний сезон особенно нужен мексиканский экспорт.

На сколько упала добыча нефти в Мексике

В 2025 году добыча нефти в Мексике в среднем составила 1,621 млн баррелей в день. Как ожидается, она станет самой низкой с 1979 года, когда началось освоение месторождения Кантарел, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В июне поставки мексиканской нефти за границу сократились до 529 тысяч баррелей в сутки – минимальный показатель за всю историю наблюдений.

Как отмечается, снижение добычи в сочетании с ростом перерабатывающих мощностей на крупнейшем в стране НПЗ Dos Bocas ограничило объем нефти, доступной для экспорта.

Почему упала добыча нефти

Главная проблема добычи нефти в Мексике – стареющие месторождения. Со времени освоения месторождения Кантарел Мексике не удалось повторить открытие сопоставимого масштаба.

Примечательно! Ресурсы Кантарела оценивались в 35 млрд баррелей, тогда как одно из последних значительных открытий - месторождение Зама - содержит, по оценкам, около 800 млн баррелей.

Ситуация усугубляется долговыми проблемами Pemex (оператор месторождения Кантарел) перед поставщиками, при том что компания и без того испытывает трудности из-за стареющих месторождений. Отсутствие значительных новых открытий также ставит под сомнение перспективы добычи в долгосрочной перспективе,

– отметил старший аналитик по переработке в S&P Global Жоао Лопес.

Как снижение добычи в Мексике влияет на США

Снижение добычи происходит в период, когда нефтеперерабатывающие заводы США работают на полную мощность, чтобы удовлетворить повышенный летний спрос на топливо. Сокращение поставок из Мексики усиливает дефицит тяжелой сернистой нефти, на которую все больше полагаются американские переработчики.

Важно! Дефицит поставок из Мексики приводит к повышению цен на сырье аналогичного качества. В прошлом месяце цена на канадскую нефть (похожую по характеристикам) достигла максимума более чем за два года.

Тем временем Pemex столкнулся с трудностями: компания задолжала поставщикам около 20 миллиардов долларов, в том числе сервисным компаниям, обслуживающим нефтяные месторождения. Задержки с выплатами привели к приостановке контрактов и вызвали протесты в городах, экономика которых зависит от деятельности Pemex.

Интересно! В прошлом году Pemex зафиксировала убытки почти на 30 миллиардов долларов.