Загроза для США: Мексика обвалила видобуток нафти до 46-річного мінімуму

Видобуток нафти в Мексиці наближається до рівнів кінця 1970-х років. Це викликає занепокоєння в американських нафтопереробних заводів, яким саме в літній сезон особливо потрібний мексиканський експорт.

На скільки впав видобуток нафти у Мексиці

У 2025 році видобуток нафти в Мексиці в середньому склав 1,621 млн барелів на день. Як очікується, він стане найнижчим з 1979 року, коли розпочалося освоєння родовища Кантарел, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У червні постачання мексиканської нафти за кордон скоротилися до 529 тисяч барелів на добу – мінімальний показник за всю історію спостережень.

Як зазначається, зниження видобутку у поєднанні зі зростанням переробних потужностей на найбільшому в країні НПЗ Dos Bocas обмежило обсяг нафти, доступної для експорту.

Чому впав видобуток нафти

Головна проблема видобутку нафти у Мексиці – старіючі родовища. З часу освоєння родовища Кантарел Мексиці не вдалося повторити відкриття порівнянного масштабу.

Примітно! Ресурси Кантарела оцінювалися в 35 млрд барелів, тоді як одне з останніх значних відкриттів — родовище Зама — містить, за оцінками, близько 800 млн барелів.

Ситуація посилюється борговими проблемами Pemex (оператор родовища Кантарел) перед постачальниками, при тому що компанія і без того зазнає труднощів через старіючі родовища. Відсутність значних нових відкриттів також ставить під сумнів перспективи видобутку у довгостроковій перспективі,

– зазначив старший аналітик з переробки в S&P Global Жоао Лопес.

Як зниження видобутку у Мексиці впливає на США

Зниження видобутку відбувається у період, коли нафтопереробні заводи США працюють на повну потужність, щоб задовольнити підвищений літній попит на паливо. Скорочення постачань з Мексики посилює дефіцит важкої сірчистої нафти, на яку все більше покладаються американські переробники.

Важливо! Дефіцит постачань з Мексики призводить до підвищення цін на сировину аналогічної якості. Минулого місяця ціна на канадську нафту (схожу за характеристиками) досягла максимуму більш як за два роки.

Тим часом Pemex поставав перед труднощами: компанія заборгувала постачальникам близько 20 мільярдів доларів, у тому числі сервісним компаніям, які обслуговують нафтові родовища. Затримки з виплатами призвели до призупинення контрактів та викликали протести у містах, економіка яких залежить від діяльності Pemex.

Цікаво! Минулого року Pemex зафіксувала збитки майже на 30 мільярдів доларів.