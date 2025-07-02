Какие цены на нефть

В среду, 2 июля, нефть марки Brent подешевела на 4 цента – до 67,07 доллара за баррель. В свою очередь американская WTI снизилась в цене на 9 центов – до 65,36 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что происходит с ценами на нефть

Как отмечается, опубликованные во вторник вечером данные Американского института нефти показали рост запасов нефти США на 680 тысяч баррелей за неделю, тогда как в летний сезон спроса обычно наблюдается их сокращение.

Динамика цен на нефть сегодня отражает совокупное влияние возможного роста поставок со стороны ОПЕК+, неопределенности с американскими запасами, нестабильной геополитической ситуации и неясных сигналов макроэкономической политики,

– заявила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Также в июне Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – увеличила экспорт на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем. Это самый высокий показатель более чем за год.

Пока геополитика остается напряженной и на фоне глобальных экономических рисков, фьючерсы на нефть, скорее всего, будут торговаться в узком диапазоне. Единственным фактором, который может поддержать рост цен, может стать дальнейшее ослабление доллара,

– добавила Сачдева.

Примечательно! В среду, 2 июля, доллар США упал до 3,5-летнего минимума относительно основных валют. Ослабление валюты США поддерживает цены, поскольку может стимулировать спрос со стороны покупателей, которые расплачиваются другими валютами.