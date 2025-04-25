ОПЕК+ теряет влияние: Казахстан раскрыл планы по добыче нефти в Казахстане

В Казахстане сделали важное заявление относительно добычи нефти. Страна, которая входит в ОПЕК+, рассказала о своих планах относительно рынка нефти.

Казахстан пошел против ОПЕК+

В Казахстане заявили, что самостоятельно будут принимать решения по объемам добычи нефти. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Казахстане отметили, что их приоритетом являются национальные интересы, а не цели ОПЕК+. Министр добавил, что Казахстан не может уменьшить добычу нефти на своих ключевых месторождениях. Мол, этим месторождениями управляют иностранные компании. В качестве примера, речь идет о Тенгизском месторождении, которое разрабатывает американская Chevron, что входит в пятерку нефтяных компаний в мире.

Напомним, что Казахстан присоединился к нефтяному картелю в 2016 году на фоне резкого падения цен на нефть. При этом страна увеличивает добычу нефти, а также довольно часто не соблюдает квоты от ОПЕК+. Добавим, что страна обеспечивает примерно 2% мировой добычи нефти.

В частности, в марте 2025 года Казахстан установил рекорд по объемам добычи нефти. Страна превысила квоту от ОПЕК+, которую установили на уровне 1,468 миллиона баррелей в день.

Нефтяной картель тщательно следит за изменениями в Казахстане. Например, в марте три источника из ОПЕК+ заявили, что некоторые члены группы недовольны увеличением объемов добычи нефти в Казахстане. Среди них есть Саудовская Аравия.