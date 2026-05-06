Такого не было с 1990 года – как война на Ближнем Востоке обвалила добычу нефти

Военная эскалация на Ближнем Востоке продолжает влиять на нефтяной рынок и экспорт из Персидского залива. Поэтому уже в апреле добыча ОПЕК упала до самого низкого уровня за последние 36 лет.

Что известно о сокращении добычи?

Об этом свидетельствует опрос Bloomberg. В частности, глобальный сбой привел к росту цен на авиационное топливо, дизель и бензин, что грозит новой волной инфляции и глобальной рецессией.

Ранее в марте добыча ОПЕК сократилась на 8,6 миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим падением за последние десятилетия после того, как конфликт впервые перекрыл Ормузский пролив.

В апреле ситуация не улучшилась – показатель сократился еще на 420 тысяч баррелей – до 20,55 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1990 года, в частности из-за значительных потерь двух стран.

Во-первых, наибольшие убытки в прошлом месяце понес Кувейт . Его добыча сократилась до 800 тысяч баррелей в сутки (это меньше трети от уровня до эскалации). В то же время, по данным СМИ, экспорт государства составляет всего 22 тысячи баррелей в сутки.

Во-вторых, Иран, который в начале конфликта некоторое время сохранял экспорт нефти, ограничивая использование Ормузского пролива для других стран. Однако теперь поставки страны оказались под давлением из-за американской блокады, а добыча упала до 3,05 миллиона баррелей в сутки.

Как дополнительно "пострадала" ОПЕК?

Напомним, Организация стран – экспортеров нефти это нефтяной картель, созданный для контроля цен. Среди его членов – Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак и Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия (лидер).

Правда, на прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты шокировали мир решением о выходе из объединения с 1 мая. Это произошло на фоне многолетних споров с саудами по ограничению добычи.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин объяснил, что такой шаг Абу-Даби поможет стране максимально увеличить объемы добычи нефти. Однако в таком случае смысл пребывания остальных стран в ОПЕК теряется, а вот Дональд Трамп может получить выгоду.

Интересно! США уже стали крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, большую ее часть поставляют в Азию.

