Трамп хочет добывать нефть в заповедном регионе на Аляске
Администрация Трампа планирует проведение продажи нефтегазовых арендных договоров. Речь идет о почти 300 тысячах гектаров в Арктическом национальном заповеднике дикой природы Аляски (ANWR).
Что известно о добыче нефти на Аляске, которую хочет осуществить Трамп?
Право на добычу должно решаться через аукцион, сообщает Reuters.
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Этот аукцион является очередным испытанием отраслевого аппетита к бурению на севере Аляски, что является высокорискованным проектом, что предусматривает десятилетия работы и миллиарды долларов инвестиций,
– отмечает издание.
Как известно, для аукциона было предложено 60 участков в заповеднике. Нефтегазовые компании должны были подать свои заявки на осуществление добычи еще до 3 июня.
Заметим, это первая такая продажа. Всего их предусмотрено 4 в зоне ANWR.
Ресурсы Аляски являются ключевыми для энергетической безопасности Америки, и мы ожидаем дальнейших инвестиций по всему штату,
– заявил представитель Американского нефтяного института.
Интересно, что нефтегазовые компании не проявили сильного интереса к прибрежной зоне ANWR. Хотя на самом деле этот регион чрезвычайно перспективен. Ведь по оценкам Геологической службы США, там примерно – 11,8 миллиарда баррелей технически добываемой нефти. То есть, потенциальных запасов в этой зоне значительно больше.
Что известно об ANWR?
Сейчас единственным арендатором нефтегазовых месторождений в ANWR является Государственное агентство, Управление промышленного развития и экспорта Аляски. Это учреждение имело 6 участков. Их разработка не велась.
Предложенные нефтегазовые арендные договоры рассчитаны на участок 689 000 акров. Для понимания, это примерно 278 828 гектаров.
Нужно понимать, что это заповедник дикой природы Аляски. Там ореол обитания многих редких животных. Например, белых медведей.