Какая страна является лидером по добыче газа в мире

Природный газ – это важный ресурс, который играет важную роль для мировой экономики. Страны, которые имеют значительные запасы газа и способны его добывать могут активно занимают достаточно сильные позиции на мировой арене.

Где добывают больше всего природного газа в мире

Наибольшие объемы природного газа в мире добывают США. Более того, американцы занимают первую позицию в рейтинге уже более 10 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Управление энергетической информации США.

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Согласно последним данным, США в 2023 году добыли 39 квадриллионов кубических футов. Интересно, что США не обладают крупнейшими запасами природного газа. В стране сосредоточено 12,9 триллиона кубометров газа или 6,5% мировых резервов. Страна, которая имеет самую большую экономику в мире, занимает по этому показателю 4 место в рейтинге, а первое – Россия.

Что такое квадриллион Это натуральное число, обозначаемое единица с 15 нулями в системе наименования чисел с короткой шкалой.

Второе и третье место в рейтинге занимают Россия и Иран, которые за год добыли 23 и 10 квадриллионов кубических футов природного газа соответственно. В первую десятку стран по объемам добычи природного газа также входят: