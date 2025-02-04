Резкий обвал после уверенного роста: все о динамике доллара на рынке

Доллар США вернулся к обесцениванию после достаточно сильного торгового дня накануне. На динамику доллара влияют новости относительно таможенной политики Трампа и реакции от других стран.

Почему доллар падает

Во время торгов во вторник, 4 февраля 2025 года, доллар США вернулся к падению. Трейдеры внимательно следят за развитием ситуации с пошлинами США на импортные товары из Канады, Китая и Мексики, а также реакции на них. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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В частности, 4 февраля вступают в силу новые пошлины для Китая, что спровоцировало немедленную реакцию Пекина. Китайские власти уже ввели тарифы на отдельные товары, которые экспортирует США:

нефть,

газ,

уголь,

автомобили,

сельскохозяйственную технику.

Китайские пошлины начнут действовать 10 февраля. Однако рынки остаются сдержанно оптимистичными, поскольку ожидают, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят ситуацию с тарифами во время запланированного телефонного разговора. Поэтому надеются, что дальнейшей эскалации удастся избежать, а тарифы могут отменять.

Кроме того, президент США отложил запланированные тарифы для Мексики и Канады на месяц в обмен на обязательства сдерживать миграцию и наркоторговлю на границе. Добавляют, что торговая война, которая продолжается, может дополнительно давить на экономику и спровоцировать новый всплеск инфляции, потенциально ограничивая способность Федерального резерва снижать ставки.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18.

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 108,44, упав на 0,55%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,43 до 109,04.

Динамика доллара США за год: