Резкий обвал после уверенного роста: все о динамике доллара на рынке
Доллар США вернулся к обесцениванию после достаточно сильного торгового дня накануне. На динамику доллара влияют новости относительно таможенной политики Трампа и реакции от других стран.
Почему доллар падает
Во время торгов во вторник, 4 февраля 2025 года, доллар США вернулся к падению. Трейдеры внимательно следят за развитием ситуации с пошлинами США на импортные товары из Канады, Китая и Мексики, а также реакции на них. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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В частности, 4 февраля вступают в силу новые пошлины для Китая, что спровоцировало немедленную реакцию Пекина. Китайские власти уже ввели тарифы на отдельные товары, которые экспортирует США:
- нефть,
- газ,
- уголь,
- автомобили,
- сельскохозяйственную технику.
Китайские пошлины начнут действовать 10 февраля. Однако рынки остаются сдержанно оптимистичными, поскольку ожидают, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят ситуацию с тарифами во время запланированного телефонного разговора. Поэтому надеются, что дальнейшей эскалации удастся избежать, а тарифы могут отменять.
Кроме того, президент США отложил запланированные тарифы для Мексики и Канады на месяц в обмен на обязательства сдерживать миграцию и наркоторговлю на границе. Добавляют, что торговая война, которая продолжается, может дополнительно давить на экономику и спровоцировать новый всплеск инфляции, потенциально ограничивая способность Федерального резерва снижать ставки.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18.
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Сколько стоит доллар сегодня
Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 108,44, упав на 0,55%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,43 до 109,04.
Динамика доллара США за год:
- За 1 месяц индекс упал на 0,09%;
- За 3 месяца доллар подорожал на 4,85%;
- В годовом исчислении валюта США выросла в цене более чем на 4%.