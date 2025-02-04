Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 4 февраля, сорта нефти Brent и WTI падают в цене. На стоимость черного золота влияют тарифы, которые ввела администрация Дональда Трампа на импорт из нескольких стран. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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США в начале февраля ввели новые пошлины для Канады, Мексики и Китая, начав торговую войну. Сейчас известно, что вступили в силу американские тарифы для Китая, тогда как президент США Дональд Трамп приостановил на месяц решение о высоких пошлинах для Канады и Мексики.

Напомним, что ранее предупреждали, что решение Трампа о повышении пошлин на импортные товары может навредить глобальному экономическому росту, а также спровоцировать новый всплеск инфляции.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 87 центов или на 1,2%. Сырье торгуется на уровне 75,09 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate зафиксировала спад на 1,32 доллара или 1,8%. Американская нефть стоит 71,84 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: