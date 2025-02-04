Чому долар падає

Під час торгів у вівторок, 4 лютого 2025 року, долар США повернувся до падіння. Трейдери уважно стежать за розвитком ситуації з митами США на імпортні товари з Канади, Китаю та Мексики, а також реакції на них. Про це інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Зокрема, 4 лютого набувають чинності нові мита для Китаю, що спровокувало негайну реакцію Пекіна. Китайська влада уже запровадила тарифи на окремі товари, які експортує США:

нафту,

газ,

вугілля,

автомобілі,

сільськогосподарську техніку.

Китайські мита почнуть діяти 10 лютого. Однак ринки залишаються стримано оптимістичними, оскільки очікують, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін обговорять ситуацію з тарифами під час запланованої телефонної розмови. Через це сподіваються, що подальшої ескалації вдасться уникнути, а тарифи можуть скасовувати.

Крім того, президент США відклав заплановані тарифи для Мексики та Канади на місяць в обмін на зобов'язання стримувати міграцію і наркоторгівлю на кордоні. Додають, що торгівельна війна, яка триває, може додатково тиснути на економіку та спровокувати новий сплеск інфляції, потенційно обмежуючи здатність Федерального резерву знижувати ставки.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18.

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 108,44, впавши на 0,55%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 108,43 до 109,04.

Динаміка долара США за рік: