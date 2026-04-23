Какова ситуация с депозитами украинцев?
С гривневых депозитов отток составил – 12,7 миллиарда гривен, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Важно! Общая сумма гривневых депозитов – 956,1 миллиарда гривен.
Заметим, годовые темпы прироста гривневых депозитов, одновременно остаются самыми большими, начиная с 2024 года. Их количество выросло на 19,8%.
Произошел отток и с валютных сбережений. Всего из банков "ушло" в марте – 56,8 миллиона долларов. А общая сумма валютных депозитов и средств на счетах – 11,05 миллиарда долларов.
Обратите внимание! Отток с валютных депозитов достиг максимума за последние 7 лет.
И опять же куда пошли деньги? На топливо, на собственные расходы в марте, на покупку наличной валюты? Частично на ОВГЗ, но далеко далеко не все.
Шевчишин также отметил рост кредитов на рекордные – 11,9 миллиарда гривен. Общая их сумма составляет – 357,7 миллиарда гривен.
То есть, с депозитов и счетов поснимали, и еще кредитов набрали,
– добавил Шевчишин.
Заметим, Андрей Шевчишин рассказывал, что ОВГЗ это довольно популярный и самый ликвидный инструмент инвестиций в Украине. К тому же аналитик отметил высокую доходность государственных ценных бумаг, сообщает УНН.
Что важно знать о депозитном рынке в Украине?
До конца апреля на депозитном рынке не будет весомых изменений. Средняя доходность по вкладам и в дальнейшем сохранится на уровне – 14%.
В то же время депозитный рынок может претерпеть ощутимые изменения. Это произойдет, если на заседании НБУ 30 апреля изменится учетная ставка.