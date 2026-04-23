Яка ситуація з депозитами українців?
З гривневих депозитів відтік склав – 12,7 мільярда гривень, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Важливо! Загальна сума гривневих депозитів – 956,1 мільярда гривень.
Зауважимо, річні темпи приросту гривневих депозитів, водночас залишаються найбільшими, починаючи з 2024 року. Їхня кількість зросла на 19,8%.
Відбувся відтік і з валютних заощаджень. Загалом з банків "пішло" у березні – 56,8 мільйона доларів. А загальна сума валютних депозитів та коштів на рахунках – 11,05 мільярдів доларів.
Зверніть увагу! Відтік з валютних депозитів сягнув максимуму за останні 7 років.
Й знов же таки куди пішли гроші? На паливо, на власні витрати у березні, на купівлю готівкової валюти? Частково на ОВДП, но далеко далеко не все.
Шевчишин також відмітив зростання кредитів на рекордні – 11,9 мільярда гривень. Загальна їх сума складає – 357,7 мільярда гривень.
Тобто, з депозитів та рахунків познімали, й ще кредитів набрали,
– додав Шевчишин.
Зауважимо, Андрій Шевчишин розповідав, що ОВДП це найпопулярніший і найліквідніший інструмент інвестицій в Україні. До того ж аналітик відзначив високу дохідність державних цінних паперів, повідомляє УНН.
Що важливо знати про депозитний ринок в Україні?
До кінця квітня на депозитному ринку не буде вагомих змін. Середня дохідність за вкладами і надалі буде зберігатися на рівні – 14%.
Водночас депозитний ринок може зазнати відчутних змін. Це станеться, якщо на засіданні НБУ 30 квітня зміниться облікова ставка.