Яка ситуація з депозитами українців?

З гривневих депозитів відтік склав – 12,7 мільярда гривень, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Важливо! Загальна сума гривневих депозитів – 956,1 мільярда гривень.

Зауважимо, річні темпи приросту гривневих депозитів, водночас залишаються найбільшими, починаючи з 2024 року. Їхня кількість зросла на 19,8%.

Відбувся відтік і з валютних заощаджень. Загалом з банків "пішло" у березні – 56,8 мільйона доларів. А загальна сума валютних депозитів та коштів на рахунках – 11,05 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Відтік з валютних депозитів сягнув максимуму за останні 7 років.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Й знов же таки куди пішли гроші? На паливо, на власні витрати у березні, на купівлю готівкової валюти? Частково на ОВДП, но далеко далеко не все.

Шевчишин також відмітив зростання кредитів на рекордні – 11,9 мільярда гривень. Загальна їх сума складає – 357,7 мільярда гривень.

Тобто, з депозитів та рахунків познімали, й ще кредитів набрали,

– додав Шевчишин.

Зауважимо, Андрій Шевчишин розповідав, що ОВДП це найпопулярніший і найліквідніший інструмент інвестицій в Україні. До того ж аналітик відзначив високу дохідність державних цінних паперів, повідомляє УНН.

