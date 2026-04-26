Погребение пенсионера: предусмотрена ли государственная выплата

После смерти пенсионера государство может предусматривать финансовую помощь на погребение. Вместе с тем порядок ее получения, размер выплаты и круг лиц, имеющих на нее право, определяются по отдельным правилам.

Есть ли помощь на погребение пенсионера?

В Украине в случае смерти пенсионера предусмотрена разовая государственная помощь на погребение, однако ее размер не является универсальным и зависит от вида пенсионного обеспечения, которое получало лицо, сообщает Дебет-Кредит.

Интересно Можно получить значительно больше чем 1500: что важно знать о новой помощи

Такой подход объясняется различными источниками финансирования пенсий и различиями в правовом регулировании отдельных категорий.

Если пенсионер получал выплаты по общеобязательной системе, помощь определяется в размере двухмесячной пенсии, которую он получал при жизни.

В случае с военными пенсионерами или лицами, приравненными к ним, действует другой механизм, поэтому выплата составляет три месячные пенсии. Это связано со спецификой службы и отдельными гарантиями социальной защиты для таких категорий.

В то же время даже для повышенных выплат установлен предельный уровень. В 2026 году максимальная сумма помощи не может превышать пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 16 640 гривен. Таким образом, даже если размер трехмесячной пенсии является большим, фактическая выплата ограничивается этим порогом.

Какой размер выплаты на погребение застрахованных лиц?

Отдельно действует фиксированный размер помощи для застрахованных лиц, которые не были пенсионерами. В 2026 году он составляет 8 500 гривен. Эту сумму пересмотрели впервые за длительный период до этого, с 2017 года, выплата оставалась на уровне 4 100 гривен, несмотря на рост социальных стандартов, отмечает ПФУ.

Справочно: Фактическое повышение стало следствием увеличения прожиточного минимума, который используется как базовый ориентир для расчетов.

Важный нюанс: пособие на погребение выплачивается лицу, которое осуществило погребение, а не автоматически родственникам. Именно поэтому право на получение средств имеет тот, кто обратился в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и подтвердил факт организации погребения.

Как оформить выплату на погребение?

Для оформления выплаты необходимо подать стандартный пакет документов: паспорт, идентификационный код, свидетельство или справку о смерти, а также реквизиты банковского счета. Заявление подается в органы Пенсионного фонда, и обычно решение принимается в сжатые сроки.

Также следует учитывать, что эта помощь является разовой и не зависит от уровня доходов семьи или имущественного положения. В то же время она не покрывает полностью расходы на погребение, а лишь частично компенсирует их.

Какую еще выплату могут получить украинцы?