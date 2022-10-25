ЕС должен взять на себя свою долю, – Урсула фон дер Ляйен рассказала о деньгах для Украины

Финансовая поддержка Украина – важный элемент для победы. Это понимают и в Евросоюзе. В частности, президент Европейской комиссии заявила, что в настоящее время продолжается работа над еще одним проектом.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что она работает с членами Европейского Союза по предоставлению Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.

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Поддержка Украины от ЕС

Более того, речь также идет о предоставлении официальному Киеву 1,5 миллиарда евро каждый месяц до конца войны. В целом, Украине нужно ежемесячно от 3 до 5 миллиардов евро для покрытия основных статей бюджета, по оценкам международных финансовых экспертов. Сюда входят пенсии и зарплаты.

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Урсула фон дер Ляйен также прокомментировала краткосрочную помощь Украине. В частности, политика выделила несколько моментов:

Срочная помощь, реабилитация и поддержка для Украины;

Восстановление поддержки для повседневного функционирования и выживания, а именно зарплаты, пенсии и другие выплаты.

ЕС должен взять на себя свою долю – я тесно сотрудничаю с представителями стран ЕС, чтобы мы могли поддерживать Украину 1,5 миллиарда евро в месяц до конца войны и примерно 18 миллиарда евро в 2023 году.

– добавила глава Европейской комиссии.

Политика не подчеркнула, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины, пытаясь парализовать и уничтожить страну. Она назвала это терроризмом. Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС этого не допустит.