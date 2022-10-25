Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона працює з членами Європейського Союзу щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році.

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Підтримка України від ЄС

Ба більше, також йдеться про надання офіційному Києву 1,5 мільярда євро кожного місяця до кінця війни. Загалом Україні потрібно щомісяця від 3 до 5 мільярдів євро для покриття основних статей бюджету, за оцінками міжнародних фінансових експертів. Сюди входять пенсії та зарплати.

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Урсула фон дер Ляєн також прокоментувала короткострокову допомогу для України. Зокрема, політикиня виділила кілька моментів:

Термінова допомога, реабілітація та підтримка для України;

Відновлення підтримки для повсякденного функціонування та виживання, а саме зарплат, пенсій та інших виплат.

ЄС має взяти на себе свою частку – я тісно співпрацюю з представниками країн ЄС, щоб ми могли підтримувати Україну 1,5 мільярда євро на місяць до кінця війни та приблизно 18 мільярда євро у 2023 році,

– додала глава Європейської комісії.

Політикиня наголосила, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати та знищити країну. Вона назвала це тероризмом. Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС цього не допустить.