Чешский миллиардер поддержал сбор на дроны для Украины

Ян Барта заявил, что задонатит на дроны для украинских военных 2 миллиона долларов. За каждый ретвит его сообщения в социальной сети X (ранее Twitter) он будет отправлять по 100 долларов США на счет проекта Nemesis.

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Барта добавил, что настоящее время все больше напоминает вторую половину 1930-х годов. Миллиардер отметил, что не смог бы жить с осознанием, что ничего не сделал, чтобы остановить нового Гитлера.

Инвестор отчитывался в социальной сети о количестве репостов его сообщения и суммы средств, которые он переводил на проект Nemesis, цель которого 10 тысяч дронов для Украины. По состоянию на 20 февраля удалось достичь желаемого уровня в 2 миллиона долларов. Стоит добавить, что сообщение о старте кампании он опубликовал 18 февраля.