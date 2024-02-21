Чеський мільярдер підтримав збір на дрони для України

Ян Барта заявив, що задонатить на дрони для українських військових 2 мільйони доларів. За кожен ретвіт його допису у соціальній мережі X (раніше Twitter) він буде відправляти по 100 доларів США на рахунок проєкту Nemesis.

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Барта додав, що теперішній час все більше нагадує другу половину 1930-х років. Мільярдер наголосив, що не зміг жити з усвідомленням, що нічого не зробив, аби зупинити нового Гітлера.

Інвестор звітував у соціальній мережі про кількість репостів його допису та суми коштів, які він переказував на проєкт Nemesis, ціль якого 10 тисяч дронів для України. Станом на 20 лютого вдалося досягнути бажаного рівня у 2 мільйони доларів. Варто додати, що допис про старт кампанії він опублікував 18 лютого.