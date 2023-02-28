Велозаезд на 2000 километров для разминирования Украины: британский бизнесмен раскрыл детали

Генеральный директор компании Cast From Clay Том Хашеми, функционирующей в Лондоне и Львове, анонсировал сбор средств на разминирование Украины. При этом британец планирует сделать это благодаря масштабному велопробегу.

Том Хашеми планирует проехать по велосипеду из Лондона во Львов. Это близко 2000 километров. Британский бизнесмен рассказал о своих главных целях и раскрыл ключевые детали поездки.

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Велозаезд для разминирования Украины

По словам Тома Хашеми, благодаря этой идее он стремится реализовать несколько целей. Во-первых, собрать 20 тысяч фунтов стерлингов. Этих средств хватит для удаления примерно 40 неразорванных мин, снаряды. Во-вторых, таким образом, удастся избежать вреда, который они могут нанести.

Я буду делать это для того, чтобы собрать средства на разминирование украинской территории

– добавил глава Cast From Clay.

Велосипед, на котором будет ехать из Лондона во Львов, покрасят в цвета двух флагов – украинского и британского. Старт поездки запланирован на 28 апреля. Добавим, что эксперты называют Украину наиболее заминированной страной в мире.