Том Хашемі планує проїхати велосипедом з Лондона до Львова. Це близько 2000 кілометрів. Британський бізнесмен розповів про свої головні цілі та розкрив ключові деталі подорожі.

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Велозаїзд для розмінування України

За словами Тома Хашемі, завдяки цій ідеї він прагне втілити декілька цілей. По-перше, зібрати 20 тисяч фунтів стерлінгів. Цих коштів вистачить для видалення приблизно 40 нерозірваних мін, снарядів. По-друге, таким чином, вдасться уникнути шкоди, яку вони можуть завдати.

Я робитиму це для того, щоб зібрати кошти на розмінування української території

– додав очільник Cast From Clay.

Велосипед, на якому буде їхати з Лондона до Львова, пофарбують в кольори двох прапорів – українського та британського. Старт поїздки запланований на 28 квітня. Додамо, що експерти називають Україну найбільш замінованою країною у світі.