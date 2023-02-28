Том Хашеми планирует проехать по велосипеду из Лондона во Львов. Это близко 2000 километров. Британский бизнесмен рассказал о своих главных целях и раскрыл ключевые детали поездки.

Обратите внимание Илон Маск может создать свой смартфон: что это значит для Apple

Велозаезд для разминирования Украины

По словам Тома Хашеми, благодаря этой идее он стремится реализовать несколько целей. Во-первых, собрать 20 тысяч фунтов стерлингов. Этих средств хватит для удаления примерно 40 неразорванных мин, снаряды. Во-вторых, таким образом, удастся избежать вреда, который они могут нанести.

Я буду делать это для того, чтобы собрать средства на разминирование украинской территории

– добавил глава Cast From Clay.

Велосипед, на котором будет ехать из Лондона во Львов, покрасят в цвета двух флагов – украинского и британского. Старт поездки запланирован на 28 апреля. Добавим, что эксперты называют Украину наиболее заминированной страной в мире.