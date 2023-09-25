Еще 100 миллионов долларов: Всемирный банк выделил Украине дополнительное финансирование

Денежные средства, которые поступят Украине, будут под гарантией Великобритании. Они помогут сохранить макрофинансовую стабильность, а также обеспечат расходы украинского бюджета.

Средства направят на расходы бюджета

Как сообщают в Минфине, сегодня Украина получила дополнительные средства от Всемирного банка под гарантией Великобритании. Речь идет о 100 миллионах долларов.

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Эти средства – часть 5 дополнительного финансирования от проекта Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине PEACE in Ukraine.

Эти деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023,

– говорится в сообщении.

Что говорит о средствах министр финансов

Сергей Марченко отметил, что благодаря этим средствам Украина может сохранять макрофинансовую стабильность.

Кроме того, обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета,

– добавляет министр финансов.