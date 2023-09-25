Средства направят на расходы бюджета
Как сообщают в Минфине, сегодня Украина получила дополнительные средства от Всемирного банка под гарантией Великобритании. Речь идет о 100 миллионах долларов.
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Эти средства – часть 5 дополнительного финансирования от проекта Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине PEACE in Ukraine.
Эти деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023,
– говорится в сообщении.
Что говорит о средствах министр финансов
Сергей Марченко отметил, что благодаря этим средствам Украина может сохранять макрофинансовую стабильность.
Кроме того, обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета,
– добавляет министр финансов.
- Общий объем финансовой помощи Великобритании для Украины с начала полномасштабного вторжения составляет 1,6 миллиарда долларов.
- США предоставила Украине 21 сентября грант в 1,25 миллиарда долларов.
- 22 сентября Евросоюз выделил Украине 1,5 миллиарда евро. Это 8 транш макрофинансовой помощи.