Кошти спрямують на видатки бюджету

Як повідомляють у Мінфіні, сьогодні Україна отримала додаткові кошти від Світового банку під гарантією Великої Британії. Йдеться про 100 мільйонів доларів.

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Ці кошти – це частину 5 додаткового фінансування від проєкту Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні PEACE in Ukraine.

Ці гроші будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року,

– йдеться у повідомленні.

Що каже про кошти міністр фінансів

Сергій Марченко зауважив, що завдяки цим коштам Україна може зберігати макрофінансову стабільність.

Крім того, забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету,

– додає міністр фінансів.