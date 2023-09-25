Кошти спрямують на видатки бюджету
Як повідомляють у Мінфіні, сьогодні Україна отримала додаткові кошти від Світового банку під гарантією Великої Британії. Йдеться про 100 мільйонів доларів.
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Ці кошти – це частину 5 додаткового фінансування від проєкту Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні PEACE in Ukraine.
Ці гроші будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року,
– йдеться у повідомленні.
Що каже про кошти міністр фінансів
Сергій Марченко зауважив, що завдяки цим коштам Україна може зберігати макрофінансову стабільність.
Крім того, забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету,
– додає міністр фінансів.
- Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії для України від початку повномасштабного вторгнення становить 1,6 мільярда доларів.
- США надала Україні 21 вересня грант на 1,25 мільярда доларів.
- 22 вересня Євросоюз виділив Україні 1,5 мільярда євро. Це 8 транш макрофінансової допомоги.