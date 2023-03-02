По мнению подсанкционного олигарха, действующая экономическая политика может привести к тому, что в 2024 году в России просто "не будет денег". Соответствующее заявление он сделал во время Красноярского экономического форума.

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Российский олигарх предупреждает о будущем без денег

Дерипаска выделил факторы, мешающие экономической стабильности в России. В частности, речь идет о важности верховенства права и определенном уровне предсказуемости. По данным Forbes, капитал российского олигарха составляет 2,9 миллиона долларов.

По его словам, если каждые несколько месяцев изменять правила игры, то доверия России не будет ни у местных, ни у иностранных предпринимателей. Также он упомянул о таких реалиях современной жизни государства-агрессора:

Кабальные "посадки" всех подряд без оснований;

Дерипаска считает, что совершение экономического проступка можно компенсировать работой.

Выбирать не приходится. Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы,

– подчеркнул подсанкционный олигарх.

В то же время настроения иностранных инвесторов будут зависеть от условий деятельности и заработков российских коллег. Мол, без создания необходимых условий и привлекательности рынка, им останется только мечтами об инвестициях из-за границы.

Новые вызовы для государства-агрессора

Далее – больше! Российский олигарх считает, что усиление роли России в так называемых "дружественных" странах не будет простым. По его словам, с одной стороны, они должны выходить на эти рынки, но это сложно.

Например, влияют новые правила игры, а если нормы Всемирной торговой организации (ВТО) не будут распространяться на российских бизнесменов, то они будут вынуждены переходить на двусторонние соглашения. Это приведет к проблемам с расчетами, тогда как не стоит забывать о серьезном санкционное давление.

Чтобы ослабить груз для экономики, Дерипаска предложил вдвое сократить штат чиновников и сотрудников правоохранительных органов. По его мнению, бизнесу в России нужно больше свободы.