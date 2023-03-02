На думку підсанкційного олігарха, чинна економічна політика може призвести до того, що у 2024 році у Росії просто "не буде грошей". Відповідну заяву він зробив під час Красноярського економічного форуму.

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Російський олігарх попереджає про майбутнє без грошей

Дерипаска виділив фактори, які заважають економічній стабільності у Росії. Зокрема, йдеться про важливість верховенства права та певний рівень передбачуваності. За даними Forbes, капітал російського олігарха становить 2,9 мільяда доларів.

За його словами, якщо кожні кілька місяців змінювати правила гри, то довіри до Росії не буде ні у місцевих, ні в іноземних підприємців. Також він згадав про такі реалії сучасного життя держави-агресорки:

Кабальні "посадки" всіх підряд без підстав;

Дерипаска вважає, що вчинення економічного проступку можна компенсувати роботою.

Вибирати не доводиться. Грошей не буде вже наступного року. Нам потрібні будуть іноземні інвестори,

– наголосив підсанкційний олігарх.

Водночас настрої іноземних інвесторів будуть залежати від умов для діяльності та заробітків російських колег. Мовляв, без створення необхідних умов та привабливості ринку, їм залишиться тільки мріями про інвестиції з-за кордону.

Нові виклики для держави-агресорки

Далі – більше! Російський олігарх вважає, що посилення ролі Росії у так званих "дружніх" країнах не буде простим. За його словами, з однієї сторони вони мають виходити на ці ринки, але це складно.

Для прикладу, впливають нові правила гри, а якщо норми Світової організації торгівлі (СОТ) не будуть поширюватися на російських бізнесменів, то вони будуть вимушені переходити на двосторонні угоди. Це призведе до проблем з розрахунками, тоді як не варто забувати про серйозний санкційний тиск.

Аби послабити тягар для економіки Дерипаска запропонував вдвічі скоротити штат чиновників та співробітників правоохоронних органів. На його думку, бізнесу в Росії потрібно більше свободи.