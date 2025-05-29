Доллар – это одна из самых популярных иностранных валют в Украине. Однако периодически возникают вопросы относительно того, какие доллары действительны, а какие – нет.

Действительны ли доллары старого образца

К долларам старого образца, как правило, относятся банкноты 1996 года выпуска. Это связано с тем, что эти купюры имеют устаревшие элементы защиты и дизайн, пишет 24 Канал.

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В связи с этим кассирам может быть сложнее проверять так называемые старые доллары на подлинность. Однако банки и обменники в Украине должны принимать все купюры долларов, которые выпустили с 1914 года. Все такие банкноты действительны, по данным НБУ.

Интересно!Федеральная резервная система США выпускает доллары со следующими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.

Однако доллары для обмена должны быть в надлежащем состоянии. Банки и пункты обмена имеют право не принимать следующие доллары:

Банкноты с признаками значительного износа и/или повреждения;

Фальшивые купюры.

Напомним, что в Украине есть несколько неформальных наименований для долларов США. Для примера выделяют "белые" и "синие" доллары. Также есть некоторые доллары, которые называют "новыми".