Реально ли обменять доллары 2006 года в Украине

В Украине довольно часто обращают внимание на год выпуска банкнот доллара США. Из-за этого периодически возникают вопросы, какие доллары действительны, а какие – нет. В частности, речь идет о долларах 2006 года.

Действительны ли доллары 2006 года

В Украине банки и обменники должны работать с долларами независимо от номинала банкноты и ее года выписки. Это касается и обмена валют. Действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Это касается и долларов 2006 года выпуска. Однако важно, чтобы банкноты были в надлежащем состоянии для обмена. Ведь банки и пункты обмена имеют право отказать клиентам, если они предлагают доллары с признаками значительного износа и/ или повреждения, а также фальшивые банкноты.

Важно! Доллары без проблем реально проверить на подлинность самостоятельно. Для этого нужно обратить внимание на несколько важных элементов, которые обязательно должны быть на купюре.

Также стоит помнить, что в Украине больше не существует определения "незначительный износ банкнот иностранной валюты". Соответствующее решение принял Национальный банк Украины, чтобы минимизировать риск манипуляций при обмене валют.