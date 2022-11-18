Львиную долю из замороженных активов обнаружили в Бельгии. Речь идет о 50 миллиардах евро.

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ЕС заморозил российские активы на 68 миллиардов евро

Далее следует Люксембург с 5,5 миллиарда евро. Российские активы также заморозили в Италии, Франции, Германии, Ирландии и Австрии. В целом на эти страны приходится более 90% замороженных активов россиян.

В то же время неизвестно, сколько золотовалютных резервов России заморозили в Европейском Союзе. В одном из внутренних документов указана приблизительная сумма в размере 33,8 миллиарда евро. Однако добавляют, что идет процесс оценки.

Кроме того, Европейская комиссия ожидает принятия закона Европейским советом о признании уголовным преступлением уклонения от санкций. Однако этот процесс несколько замедляет Польша.

Официальная Варшава полностью поддерживает это решение, но польские политики должны принять закон на национальном уровне. Этот процесс идет именно сейчас.