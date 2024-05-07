Как изменились позиции доллара за 6 мая

В понедельник, 6 мая, Индекс доллара США в очередной раз демонстрировал отрицательную динамику на рынке. Этот показатель упал на 0,1% до 105,06, согласно данным Reuters.

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На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,10. В течение дня этот показатель менялся от 104,87 до 105,20, информирует Yahoo!Finance.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар

Доллар терял позиции четвертую торговую сессию подряд, поскольку последние данные о рынке труда в США и комментарии представителей центробанка поддержали исповедание на снижение ставки.

Также указывают, что Индекс доллара США был на пути к самой длинной серии обесценивания с начала марта. Однако в отчёте по уровню занятости в США, который обнародовали в прошлую пятницу, указали наименьший прирост рабочих мест с октября.

На этом фоне ослабли опасения, что Федеральному резерву придётся удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше. После последнего заседания американский центробанк сохранил ставку на уровне 5,25% – 5,50%. Напомним, что ранее Федеральный резерв отчитывался об отсутствии прогресса в борьбе с инфляцией и предупреждал, что экономике и в дальнейшем будет сложно достичь баланса.