Когда ждать пенсию в новом месяце: важное разъяснение для украинцев

Пенсионные выплаты в Украине производятся по установленному графику, однако дата получения средств у каждого может быть разной. От чего зависит день выплаты и когда ожидать пенсию в новом месяце, читайте далее.

Когда пенсионерам выплачивают средства?

Пенсии в Украине начисляются ежемесячно по утвержденному графику, однако дата получения средств у разных пенсионеров может отличаться. Она зависит от способа выплаты и индивидуального графика, определенного Пенсионным фондом.

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Выплаты осуществляются в период с 4 по 25 число месяца, за который назначена пенсия. Получить деньги можно через банковское учреждение, в отделении почтовой связи или с помощью адресной доставки.

Если пенсия поступает на банковский счет, средства обычно зачисляют в первые дни финансирования, а чаще всего между 4 и 10 числом. Для тех, кто получает выплаты через Укрпочту, дата определяется отдельным графиком доставки, который формируется для каждого участка.

Справочно: при первом назначении пенсии Пенсионный фонд сообщает ориентировочную дату последующих выплат. Если же график меняется, работники почтовой связи должны заблаговременно проинформировать пенсионера о новой дате и причине изменений.

В то же время получатели пенсий могут в любое время изменить способ выплаты — перейти с почтового отделения на банковскую карту или наоборот.

Кто получает пенсию в первую очередь?

Первоочередное право на получение пенсионных выплат имеют лица с инвалидностью вследствие войны, граждане с особыми заслугами перед Украиной, а также члены семей погибших защитников. После них финансирование осуществляется для других категорий пенсионеров в соответствии с утвержденным графиком.

В Пенсионном фонде отмечают, что дата выплаты меняется крайне редко, поскольку она зависит от логистики почтовых маршрутов, графиков работы отделений и особенностей доставки пенсий по месту жительства.

Что еще нужно знать о выплате пенсии?

Если пенсию назначают впервые, средства обычно поступают в течение одного-двух месяцев после принятия соответствующего решения. Конкретную дату Пенсионный фонд определяет индивидуально.

Важно! Если день выплаты приходится на праздничный или выходной день, пенсию могут перечислить раньше, но в пределах установленного периода с 4 по 25 число месяца.

Кроме того, в случае переезда в другой населенный пункт в пределах Украины Пенсионный фонд может организовать выплату авансом до двух месяцев вперед, чтобы человек не остался без средств во время смены места жительства.