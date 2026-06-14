Коли пенсіонерам виплачують кошти?

Пенсії в Україні нараховують щомісяця за затвердженим графіком, однак дата отримання коштів у різних пенсіонерів може відрізнятися. Вона залежить від способу виплати та індивідуального графіка, визначеного Пенсійним фондом.

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Виплати здійснюються у період з 4 по 25 число місяця, за який призначена пенсія. Отримати гроші можна через банківську установу, у відділенні поштового зв'язку або за допомогою адресної доставки.

Якщо пенсія надходить на банківський рахунок, кошти зазвичай зараховують у перші дні фінансування, а найчастіше між 4 і 10 числом. Для тих, хто отримує виплати через Укрпошту, дата визначається окремим графіком доставки, який формується для кожної дільниці.

Довідково: Під час першого призначення пенсії Пенсійний фонд повідомляє орієнтовний день подальших виплат. Якщо ж графік змінюється, працівники поштового зв'язку мають завчасно поінформувати пенсіонера про нову дату та причину змін.

Водночас одержувачі пенсій можуть у будь-який час змінити спосіб виплати - перейти з поштового відділення на банківську картку або навпаки.

Хто отримує пенсію першочергово?

Першочергове право на отримання пенсійних виплат мають особи з інвалідністю внаслідок війни, громадяни з особливими заслугами перед Україною, а також члени сімей загиблих захисників. Після них фінансування здійснюється для інших категорій пенсіонерів відповідно до затвердженого графіка.

У Пенсійному фонді зазначають, що дата виплати змінюється вкрай рідко, оскільки вона залежить від логістики поштових маршрутів, графіків роботи відділень і особливостей доставки пенсій за місцем проживання.

Що ще потрібно знати про виплату пенсії?

Якщо пенсію призначають вперше, кошти зазвичай надходять протягом одного-двох місяців після ухвалення відповідного рішення. Конкретну дату Пенсійний фонд визначає індивідуально.

Важливо! Якщо день виплати припадає на святковий або вихідний день, пенсію можуть перерахувати раніше, але в межах встановленого періоду з 4 по 25 число місяця.

Крім того, у разі переїзду до іншого населеного пункту в межах України Пенсійний фонд може організувати виплату авансом до двох місяців наперед, щоб людина не залишилася без коштів під час зміни місця проживання.