Telcoin (TEL)

Telcoin – это крипто-проект, ориентированный на денежные переводы с помощью мобильных устройств. Конкурирует он с такими гигантами как Western Union и MoneyGram.

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Официальной криптовалютой проекту является токен Telcoin, который вырос на 14 000% в 2021 году. Несмотря на такой рост он все еще дешевый – всего 0,023 доллара за монету, которой в обращении находятся 54 миллиарда.

Polygon (MATIC)

Polygon, ранее Matic Network – это платформа для создания и запуска программ блокчейну. Его официальной криптовалютой есть токен MATIC, который вырос на 6000% в 2021 году. Таких в обращении – 6,3 миллиарда токенов.



MATIC тоже взлетела до Луны / Фото LCX

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin – это мем-криптовалюта, которая, как правило, растет из-за твитов генерального директора Tesla Илона Маска. Кроме шутки, Dogecoin использовался для содействия благотворительности, а также служил средством обмена.



Любимая криптовалюта Илона Маска / Фото Unsplash

По состоянию на июль эта криптовалюта выросла на 5000% . Правда, ее доходы были значительно выше несколько месяцев назад.

PancakeSwap (ТОРТ)

PancakeSwap – это проект децентрализованных финансов (DeFi) на базе криптобиржы Binance, работающий на платформе обмена криптовалютой. Его официальным токеном является CAKE, набравший 2700% в 2021 году.



В переводе название криптовалюта означает "блин" / Фото Unsplash

Что такое DeFi Децентрализованные финансы – это фактически альтернатива банковской системы, которая работает с помощью децентрализованных технологий, то есть на основе блокчейну. Ее цель – создать открытую, доступную и прозрачную экосистемы финансовых услуг, что работает независимо от органов власти.

Solana (SOL)

Solana – это блокчейн, который конкурирует с Ethereum в предоставлении платформы для запуска программ DeFi. Он имеет собственную платформу DeFi под названием Solrise. Токен SOL вырос более чем на 2000% в 2021 году.