В течение этой недели компания убеждала, что не планирует соглашаться на требования хакеров и платить им деньги за возвращение информации. Однако, Colonial Pipeline изменила свою позицию, чтобы как можно быстрее восстановить свою работу.

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Хакеры получили деньги от американской компании

Colonial Pipeline выплатила киберпреступникам из Восточной Европы почти 5 миллионов долларов в криптовалюте, которую очень трудно отследить. По данным лиц, имеющих информацию об этой сделке, транзакция была проведена спустя несколько часов после атаки. Этот шаг был продиктован огромным давлением на компанию, поскольку она отвечает за поставки 45% горючего на Восточное побережье США. Третий анонимный источник добавил, что представителям американского правительства известно о соглашении между Colonial Pipeline и хакерами.

Им пришлось заплатить. Это киберрак. Ты хочешь умереть или жить? Это не та ситуация, когда можно ждать,

– заявил Ондрей Крехель, генеральный директор и основатель компании LIFARS, которая занимается цифровой криминалистики.

После получения выкупа хакеры предоставили оператору средство дешифровки, чтобы восстановить его компьютерную сеть. Однако, не все так просто. Инструмент работал настолько медленно, что компания продолжала использовать собственные резервные копии для восстановления системы.

Федеральное бюро расследований считает, что киберпреступники, которые ответственны за атаку на одного из крупнейших трубопроводных операторов США, связанные с группировкой под названием DarkSide. Эта группа специализируется на цифровом вымогательстве и предположительно находятся в России или Восточной Европе.

Представители Colonial отказываются комментировать эту информацию, отметив, что они начали возобновлять поставки горючего еще в среду. Президент США Джозеф Байден на вопросы журналистов Bloomberg, проинформировали его о выкупе хакерам, воздержался от ответа.