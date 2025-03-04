Ошибка ценой в несколько миллиардов: какой инцидент произошел в мощном банке США

Американский банк Citigroup почти перечислил клиенту миллиарды долларов. Интересно, что это далеко не единичный случай в банке.

Citigroup почти "подарил" клиенту миллиарды долларов

Инцидент произошел в банке Citigroup, который является одним из крупнейших в США, еще в 2024 году. Кредитор чуть не перечислил на счет клиента 6 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Эта ситуация возникла из-за ошибки сотрудника банка, который в поле для суммы перевода ошибочно указал номер счета. В банке добавили, что ошибку оперативно обнаружили и исправили.

Интересно, что в том же году американский Citigroup также случайно перевел другому клиенту 81 триллион долларов. Позже перевод отменили. В результате банк не понес никаких потерь.

Кроме того, известно, что за прошлый год Citigroup ошибочно перечислял на счета клиентов от 1 миллиарда долларов. Всего за год банк совершил 10 подобных ошибок.