Цифровой бум в Африке: как самому маленькому рынку криптовалют в мире удалось вырасти на 1200%

Криптовалюты становятся все более популярными в странах Африки. Бум цифровых валют способствует стремительному развитию рынка на континенте. Кроме того, этот регион также отмечается наибольшим уровнем адаптации денег будущего в мире.

Несмотря на то, что Африка – это самый маленький рынок цифровых активов в мире, динамика его развития является одной из самых высоких.

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Бум криптовалют в Африке

Аналитикы платформы Chainalysis сообщили, что за год рынок криптовалют в Африке вырос в цене более чем на 1200%. За это время объем сделок с виртуальными валютами в регионе увеличился на 105,6 миллиарда долларов. Кроме того, этот континент может похвастаться самым высоким уровнем адаптации виртуальных денег в мире. Сразу несколько стран вошли в первую двадцатку Глобального индекса внедрения криптовалют в 2021 году:

Кения,

Танзания,

Южная Африка,

Нигерия.

Африка также занимает третье место в мире по темпам развития криптовалютной экономики. Именно на этот регион приходится значительная доля транзакций с цифровыми валютами – чуть более 7%, тогда как средний показатель в мире равен 5,5%.

Африка – один из лидеров по адаптации криптовалют в мире / Фото Chainalysis

Главные импульсы рынка

В Chainalysis считают, что один из движущих факторов – популярность P2P-платформ, используемых для транзакций с криптовалютами. К тому же немало африканских регуляторов ограничили доступ горожан к централизованным криптобиржам. Например, Южная Африка летом запретила компании Binance работать в стране. Основанием для этого стали сложности с работой криптобиржи в ряде государств, включая Великобританию и Китай.

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Криптовалюты становятся все более удобными для пользователей, поэтому они могут привлечь новых людей в криптовалютною экономику и помочь им увидеть, что виртуальная валюта – быстрее, дешевле, удобнее,

– добавил глава компании Paxful Артур Шабак.

Запреты местных властей на перевод средств за рубеж и ограничение сумм транзакций тоже способствуют развитию крипторынка в странах Африки. Дело в том, что криптовалюта позволяют людям обойти эти ограничения и защитить свои сбережения. Кроме того, популярность цифровых валют также связана с нестабильностью национальных валют в странах Африки. Например, в Нигерии стремительно растут объемы торговли виртуальными активами, когда нацвалюта найра начинает падать в цене.