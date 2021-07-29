Что за 50 гривен можно было купить в 2017, а что – в 2021 году

Цены на продукты и услуги в Украине все время растут вследствие инфляции. Финансы 24 сравнили, что можно было купить четыре года назад, имея в кармане 50 гривен, а что на эти деньги можно позволить себе сегодня.

За последние 4 года зарплата украинцев выросла почти вдвое. В июне 2017 года средняя официальная зарплата (т.е. до налогообложения) составила 7360 гривен, а в июне этого года – 14313 гривен, по данным Держстата.

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Зато цены на продукты в Украине выросли не так существенно:

Больше всего подорожалоподсолнечное масло : 4 года назад на 50 гривен можно было приобрести 1,5-литровую бутылку, а теперь всего 800 миллилитров.

: 4 года назад на 50 гривен можно было приобрести 1,5-литровую бутылку, а теперь всего 800 миллилитров. Так же можно было купить 5 целых хлебов и еще половинку в 2017 году. А в прошлом месяце 50 гривен хватило бы лишь на 3 буханки.

и еще половинку в 2017 году. А в прошлом месяце 50 гривен хватило бы лишь на 3 буханки. Мясо говядины и вареная колбаса подорожали на более чем 50%. Пятидесяти гривен недостаточно, чтобы приобрести килограмм чего-то из этих продуктов.

и подорожали на более чем 50%. Пятидесяти гривен недостаточно, чтобы приобрести килограмм чего-то из этих продуктов. Четыре года назад 50 гривен позволили бы приобрести 300 граммов масла , а сегодня едва хватит, чтобы купить 200-граммовую пачку.

, а сегодня едва хватит, чтобы купить 200-граммовую пачку. Зато на сметану 50 гривен уже недостаточно, как это было в 2017 году.



Как изменились цены за последние 4 года / Инфографика 24 канала

В 2017 году гречки можно было купить 1,7 килограмма за 50 гривен, а сегодня – лишь 1,2 килограмма.

можно было купить 1,7 килограмма за 50 гривен, а сегодня – лишь 1,2 килограмма. Сахар немного меньше подорожал: 2,7 килограмма 4 года назад против 1,9 килограмма сегодня.

немного меньше подорожал: 2,7 килограмма 4 года назад против 1,9 килограмма сегодня. Молоко добавило треть в цене, а картофель – 20%.

добавило треть в цене, а – 20%. В 2017 году за 50 гривен можно было купить ровно 2 литра бензина, теперь хватит на 1,7 литра.

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Заметим, что в 2021 году наблюдается высокая инфляция. В июне она составила 9,5% в годовом измерении. Поэтому Нацбанк поднял учетную ставку до 8% – один из методов обуздать инфляцию и вернуться к целевому диапазону 5±1%.