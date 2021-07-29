За останні 4 роки зарплата українців зросла майже вдвічі. У червні 2017 року середня офіційна зарплата (тобто до оподаткування) становила 7 360 гривень, а у червні цього року – 14 313 гривень, за даними Держстату.

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Зате ціни на продукти в Україні зросли не так суттєво:

Найбільше подорожчала олія : 4 роки тому на 50 гривень можна було придбати 1,5-літрову пляшку, а тепер всього 800 мілілітрів.

: 4 роки тому на 50 гривень можна було придбати 1,5-літрову пляшку, а тепер всього 800 мілілітрів. Так само можна було купити 5 цілих хлібин та ще половинку у 2017 році. А минулого місяця 50 гривень вистачило б лише на 3 хлібини.

та ще половинку у 2017 році. А минулого місяця 50 гривень вистачило б лише на 3 хлібини. М'ясо яловичини та варена ковбаса подорожчали на понад 50%. П'ятдесяти гривень недостатньо, щоб придбати кілограм чогось із цих продуктів.

та подорожчали на понад 50%. П'ятдесяти гривень недостатньо, щоб придбати кілограм чогось із цих продуктів. Чотири роки тому 50 гривень дозволили б придбати 300 грамів масла , а сьогодні ледь вистачить, щоб купити 200-грамову пачку.

, а сьогодні ледь вистачить, щоб купити 200-грамову пачку. Зате на сметану 50 гривень вже недостатньо, як це було у 2017 році.



Як змінилися ціни за останні 4 роки / Інфографіка 24 каналу

У 2017 році гречки можна було купити 1,7 кілограма за 50 гривень, а сьогодні – лише 1,2 кілограма.

можна було купити 1,7 кілограма за 50 гривень, а сьогодні – лише 1,2 кілограма. Цукор трохи менше подорожчав: 2,7 кілограма 4 роки тому проти 1,9 кілограма сьогодні.

трохи менше подорожчав: 2,7 кілограма 4 роки тому проти 1,9 кілограма сьогодні. Молоко додало третину в ціні, а картопля – 20%.

додало третину в ціні, а – 20%. У 2017 році за 50 гривень можна було купити рівно 2 літри бензину, тепер вистачить на 1,7 літра.

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Зауважимо, що у 2021 році спостерігається висока інфляція. У червні вона склала 9,5% у річному вимірі. Через це Нацбанк підняв облікову ставку до 8% – один з методів вгамувати інфляцію та повернутися до цільового діапазону 5±1%.

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