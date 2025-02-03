Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 3 февраля, эталонные бренды нефти растут в цене. На рынок нефти влияет тарифная политика президента США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дональд Трамп ввел новые пошлины для Канады, Мексики и Китая, начав торговые войны. Политик во время предвыборной кампании обещал это сделать еще в первый день на посту, но для реализации этого решения понадобилось несколько недель. Торговые войны Трампа могут спровоцировать ряд серьезных последствий:

Подорвать глобальный экономический рост;

Спровоцировать новый всплеск инфляции.

Решение Трампа спровоцировало опасения относительно перебоев с экспортом нефти от двух крупнейших поставщиков в США – Мексики и Канады. В то же время перспектива снижения спроса на топливо ограничила рост цен на нефть

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 67 центов или на 0,9%. Сырье торгуется на уровне 76,34 доллара за баррель. Тогда как нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,36 доллара или 1,9%. Американская нефть стоит 73,89 доллара за баррель.

В начале торгов нефти West Texas Intermediate выросла в цене до пикового уровня с 24 января – 75,18 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: